Операторы FPV-дронов защищают Крым как родной дом

Большинство операторов FPV-дронов отряда «Омерзительная восьмерка» бригады «Конвой» Добровольческого корпуса, заступающие на боевое дежурство по защите акватории Черного моря и прибрежной территории Крыма от украинских безэкипажных катеров (БЭК), имеют крымские корни и охраняют полуостров как родной дом.

«Одни наши расчеты заезжают в Крым на дежурство по ротации, другие — уходят на работу в зону СВО. Те, кто заступает на боевое дежурство в Крым, приезжают сюда как в отпуск, на отдых, потому что здесь мы находимся в полной безопасности. В Крыму наши военнослужащие находятся в пределах своего дома, поскольку большая часть ребят из «Омерзительной восьмерки» — крымские», — рассказал ТАСС командир отряда с позывным Хруст.

В апреле сообщалось, что операторами отряда «Омерзительная восьмерка» уничтожено свыше 200 единиц бронетехники ВСУ в Курской области с момента вторжения противника в регион.

Командир отряда отметил, что для опытного оператора FPV, имеющего опыт работы в зоне СВО, украинские БЭК не являются сложными объектами: «У операторов не возникает никаких проблем относительно применения FPV-дронов для уничтожения безэкипажных катеров ВСУ. В зоне СВО мы гоняемся за машинами противника, залетаем в оконные проемы, блиндажи, атакуем движущиеся машины. Поэтому если говорить конкретно об украинских безэкипажных катерах, то для оператора работа по этим объектам не сложнее, чем по другим, все зависит именно от рук оператора».

Работа ведется в акватории Черного моря и прибрежной территории Крыма. Именно «Восьмеркой» разработана тактика боевой работы по безэкипажным катерам.

«Мы стали первыми, кто начал уничтожать БЭКи FPV-дронами», — рассказал Хруст.

По его словам, операторы применяют дроны линейки «Ключ», которые разработаны совместно с Центром беспилотных компетенций.

«По нашим запросам комплектация аппаратов «Ключ» была собрана, исходя из радиоэлектронной обстановки: на дроны установлены необходимые частоты, видеосигнал, управление. Аппараты проработаны также на тот случай, если украинские БЭК будут оснащаться системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это необходимо для того, чтобы мы не попали под влияние РЭБ противника. Кроме того, сейчас на боевое дежурство в акватории Черного моря встали FPV-дроны проекта «Судный день» — ВТ-40», — добавил Хруст.