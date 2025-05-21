На «Белый пароход» отобрали пятерых севастопольцев

По результатам конкурсного прослушивания приглашение получили 152 ребенка, пятеро из них — из Севастополя: Дмитрий Аброский, Григорий Склюев, Мария Гайбу, Варвара Купчина и Анна Собкович. Девочки — воспитанницы Севастопольской школы искусств.

Фестиваль «Белый пароход» помогает музыкально одаренным детям реализовывать свои таланты и получать профессиональное образование. Проект охватывает всю страну — от Дальнего Востока до Калининграда и объединяет юных вокалистов, педагогов и музыкантов в большую творческую семью.

Фестиваль проходит в формате путешествия. В этом году «Белый пароход» стартует во Владивостоке 28 июля. Остановки запланированы в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Казани, Москве и Санкт-Петербурге.

В программе — обучение в летней вокально-хоровой школе в ДВФУ на острове Русский, где с ребятами будут заниматься хором и вокалом выдающиеся педагоги страны, а также путешествие по Волге. Заключительный концерт фестиваля пройдет на Исторической сцене Большого театра.