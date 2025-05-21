Мопедист укусил инспектора ГИБДД

В Севастополе водитель мопеда, не имеющий права управления, оказал сопротивление и причинил травмы сотруднику Госавтоинспекции.

В среду, 21 мая, 23-летний водитель мопеда не выполнил требование инспектора ДПС об остановке транспортного средства.

Позже при задержании мопедист оскорбил сотрудника полиции, во время составления протокола оказал сопротивление и нанес телесные повреждения инспектору, укусив его за руку. Полицейский был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи, а правонарушитель задержан.

Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за езду без прав.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой следственными органами будет принято процессуальное решение, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.