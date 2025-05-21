Кто-то вырыл траншею в древней усадьбе Херсонеса

Полиция Севастополя разыскивает неизвестных, проложивших траншею и повредивших культурный слой на площади 90 кв.м в усадьбе №318 хоры Херсонеса Таврического. В этом месте обнаружена античная керамика и поврежденная каменная кладка.

«В отделе Министерства внутренних дел Российской Федерации по Балаклавскому району возбуждено уголовное дело. Неустановленное лицо в неустановленное в ходе дознания время, находясь на территории объекта культурного наследия «Усадьба античного надела № 318», повредило его, причинив объекту культурного наследия. <...> Длина траншеи в пределах объекта культурного наследия составляет 148 м, площадь траншеи оставляет 90,3 кв. м», — говорится в ответе на запрос ТАСС.

По данным следствия, преступление было совершено осенью 2023 года, но уголовное дело возбудили позднее. Оно квалифицировано по ч.1 ст.243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, санкция которой предполагает до трех лет лишения свободы).

По информации УМВД, усадьба включена в границы территории объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита». Поврежденную усадьбу уже обследовали сотрудники государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Сумма ущерба оценивается в почти 742 тысяч рублей, что считается крупным размером.

«В ходе обследования траншеи зафиксировано наличие множественного керамического материала античного времени, вывалы каменной кладки древней стены, произведенные при копке траншеи. Данные факты подтверждают наличие мощного культурного слоя, связанного с бытованием усадьбы античного надела № 318. <...> Проводится расследование, <...> принимается полный комплекс мер, направленный на привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», — отметили в УМВД.

Хора — сельскохозяйственные районы Херсонеса Таврического на территории современного Севастополя. Хора представлена развалинами 250 античных усадеб расположенными по всей территории Гераклейского полуострова.

Усадьба №318 находится в районе Монастырского шоссе.