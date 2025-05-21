Деньги для восстановления Исторического бульвара ищут

На встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой губернатор Михаил Развожаев обсудил один из самых острых для Севастополя вопросов — возобновление работ по благоустройству Исторического бульвара.

«Напомню, что это федеральный объект, и заказчиком на производство работ выступает ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Тем не менее, мы продолжаем плотную работу с федеральными органами власти, чтобы ускорить вопрос финансирования и начать работы по благоустройству в этом году», — написал М.Развожаев в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что на прошлой неделе вопрос Исторического бульвара он обсуждал на площадке KazanForum 2025 с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Уже отреставрированы 15 объектов культурного наследия, расположенных на бульваре. Крупнейший из них — здание панорамы «Оборона Севастополя в 1854-1855 годах». Сейчас идет реставрация живописного полотна и предметного плана. Планируемый срок открытия Панорамы — апрель 2026 года.