Вернуть часть денег за занятия физкультурой будет легче

Физкультуру, сдачу ГТО и прохождение диспансеризации делают привлекательными для граждан России, путем получения налогового вычета, получить который станет намного проще.

Президент России утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства, прошедшего 14 апреля 2025 года.

Одна из тем поручений — оздоровление населения страны. Для этого до 1 сентября Правительству совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации поручено обеспечить включение в автоматическом режиме (на основании сведений, находящихся в распоряжении государственных органов) физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве одного из видов деятельности, в перечень таких организаций и индивидуальных предпринимателей в целях предоставления налогоплательщикам социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг.

Повторно подавать документы физкультурно-спортивным организациям и индивидуальными предпринимателями будет не нужно. Перечень должен быть удобным для пользователей и размещен на главной странице официального сайта Минспорта России.

До 1 июля нужно начать информационно-разъяснительную работу по вопросам получения социального налогового вычета в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг и выполнения нормативов ГТО.

До 1 октября — представить предложения, как налоговый вычет получить за оплату физкультурно-оздоровительных услуг, оказанных супруге (супругу) или родителям.

Также до этой даты необходимо принять меры, направленные на предоставление права на ежегодное получение стандартного налогового вычета по НДФЛ налогоплательщику, регулярно проходящему диспансеризацию и успешно сдающему нормы ГТО.

Социальный налоговый вычет

Государство может вернуть часть денег, потраченных на лечение и приобретение медикаментов, обучение, физкультурно-оздоровительные услуги, добровольное пенсионное и медицинское страхование и добровольное страхование жизни. Все это — социальный налоговый вычет.

Сколько вернут

Возврат осуществляется из НДФЛ — налог на доходы физических лиц, который вы заплатили. Сейчас можно вернуть до 19,5 тысяч рублей в год (это 13% от 150 тысяч рублей — максимальной суммы для вычета). Дорогостоящее лечение в это ограничение не входит.

Вычет можно оформить в течение трех лет. Если вы не можете использовать весь вычет за один год, то остаток на другой год не переносится.