В двух районах Крыма сохраняется засуха на почве

В Джанкойском и Красногвардейском районах этой весной осадков почти не было.

Засуха на почве сохраняется в районах Республики Крым из-за небольшого количества весенних осадков, сообщила ТАСС замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Засуха пока зафиксирована в Джанкойском и Красногвардейском районах по наблюдениям метеостанций Джанкой и Клепинино», — сказала она, уточнив, что результаты по другим районам будут представлены по итогам комплексного обследования полей.

Как ранее рассказала заместитель директора НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе Людмила Радченко, уровень влаги в метровом слое почвы в Республике Крым достиг минимума за последние 30-40 лет. Из-за недостаточного количества апрельских осадков в 2025 году в НИИ сельского хозяйства Крыма уже наблюдают гибель посевов яровых и озимых культур.