Трудовые мигранты должны приезжать без семей

С такой законодательной инициативой хочет выйти на федеральный уровень глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он считает, что миграционная политика в Российской Федерации должна быть ужесточена, а трудовая миграция — максимально контролироваться государством. Это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а вопрос национальной безопасности.

«Поручил подготовить нормативные документы для последующего внесения на рассмотрение Государственной Думой РФ. Предложения будут касаться запрета трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключения возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Приехали — поработали — спасибо — до свидания», — написал С.Аксонов в своем телеграм-канале.

По его мнению, также жестко должны пресекаться любые попытки формирования этнических анклавов. А для мигрантов, нарушивших закон, путь только один — выдворение за пределы России.