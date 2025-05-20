Проект аквакомплекса в Загородной балке одобрили со второго раза

Архитектурный проект акватермального комплекса «Термы Наутико» в Загородной балке представили членам Архитектурно-художественного совета повторно. Первоначально проект вызвал ряд замечаний, в том числе по архитектурным элементам центрального фасада, который архитекторы сочли недостаточно выразительным.

Изменения коснулись классического портика составляющего часть входной группы. По парапету добавили балюстраду и ночную подсветку в виде встроенных светильников и декоративных розеток медного цвета.

Основная полемика развернулась все же вокруг количества колонн входного портала. По мнению некоторых архитекторов, до идеального центральному входу не хватает еще двух колонн.

Споры о количестве и расположении недостающих колонн заняли значительную часть обсуждения и даже повлекли голосование. В результате проектировщики пообещали все же увеличить количество колонн на две единицы.

Еще одно замечание касалось использования искусственного травяного покрытия в открытой части комплекса. Однако это замечание проектировщики решили проигнорировать, и на живую траву искусственный ковер не менять, сославшись на хорошие рекомендации, а также удобство эксплуатации искусственной травы. Разве что в месте заезда обеспечивающего транспорта согласились, что травяной ковер там неуместен.

Ограждение решили сделать двойным: кроме забора, будет еще живая изгородь. В основании решили установить габионы, выше – продуваемый штакетник. Также по периметру пообещали высадить кипарисы, в том числе со стороны цирка. Основной фасад, развернутый к существующей парковке, решено оставить открытым.

На этот раз практически все члены Архсовета согласились с видом будущего аквакомплекса, включая Валерия Дорошко, который за неделю до этого сравнил представленный проекта акватермального комплекса с конюшней.