Парапеты Таврической лестницы очищают от зелени

Зеленый налет с парапетов не так давно отремонтированной Таврической лестницы начали счищать. Речь идет о нижней части лестницы, которая спускается на улицу Одесская.

Сейчас парапеты вымыли, после этого рабочие ООО «Сторис» «прошли» по поверхностям грунтовой смесью.Затем они нанесут из специальных баллончиков-пульверизаторов гидрофобизатор, который будет выполнять функцию лака, который станет препятствием для попадания в поры камня грязи и влаги.

О том, что огрехи реставраторов Таврической лестницы, приведшие к позеленению парапетов, постараются исправить, в феврале 2025 года в Союзе архитекторов Севастополя заявил основатель проектно-реставрационной организации «Троянка», инженер-реставратор 3 категории Илья Чудаев

По его мнению, зелень можно убрать химическими способом, использовав строительные смеси, содержащие биоцид.

— Биоцид до пяти сантиметров проникает в структуру камня. Сначала надо будет все расчистить до чистого камня, затем выполнить обкладку ветошью. Тогда камень напитается химическими композициями пролонгированного действия, которые не вредят структуре камня, — отметил тогда специалист.

Тогда же И.Чудаев заявил, что конец мая – идеальное время для проведения таких работ.