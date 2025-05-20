На улице Крейзера опять призвали голосовать за благоустройство территории

Устройство сквера на улице Крейзера в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» обсуждают не первый год и пока безрезультатно. Из-за этого большинство жителей разуверились в положительном исходе, и очередное собрание 15 мая просто проигнорировали.

Оно и понятно — соревноваться по количеству голосов с кварталами многоэтажек с пр.Генерала Острякова частному сектору нереально. Даже с учетом нововведения этого года, что жителям Севастополя теперь можно голосовать за любое общественное пространство, независимо от прописки и места проживания. Так или иначе, но первоначальный энтузиазм жителей улиц Крейзера, Киянченко, Частника, Гусева, Подводников за годы участия в голосовании заметно угас.

— Да сколько можно?! Все равно ничего не будет! — отреагировала на вопрос об участии в обсуждении жительница улицы Гусева Ирина. Ее мнение разделяли многие.

К месту предполагаемого благоустройства у края холма, что над улицей Пожарова, аккурат напротив территории цирка, пришел десяток жителей. Меньше, чем количество чиновников, представителей муниципалитета и волонтеров. Последние установили стенд с вариантами благоустройства и призвали голосовать за территорию. Правда, не скрывая, что шансов на победу в конкурсе, как не было, так и нет. Даже несмотря на уникальность места по обзорности.

— Смотровых площадок с таким видом, наверное, в городе больше и не существует. Мы вас призываем уже не первый год, очень просим не отступать. Потому что нам тоже эта территория очень нравится, здесь можно сделать красивую локацию с прекрасным видом, которая будет продолжением строящегося культурного кластера. Нужно собрать всех друзей, знакомых и знакомых друзей и попросить их проголосовать за эту территорию, — обратился к немногочисленным собравшимся глава Ленинского района Алексей Верещака. Он предложил помощь волонтеров, включая подомовые обходы.

Руководитель района высказал надежду на активность членов ТОС «Шестой бастион», который при численной списочности более тысячи человек (по данным администрации района) на этот раз был представлен всего одним человеком.

Среди желаемых элементов благоустройства жители в очередной раз перечислили: озеленение, освещение, ограждение склона, плиточное покрытие с дорожками, скамейки, урны, видеонаблюдение и смотровую площадку, возможно, с ротондой. Все это уже обговаривалось и не раз, правда, теперь ситуация дополнилась проектом строительства тоннеля.

— Пока нужно сделать так, чтоб территория победила. Потом это все будет делаться в совокупности со строительством тоннеля, с укрепительными работами. Может, все это растянется на какой-то более длительный срок, но все равно это будет комплекс работ. Наша задача — мобилизировать население, чтобы они отдали голоса за эту прекрасную территорию, — призвал в очередной раз глава района. На том и разошлись.

В тот же день на сайте пресс-службы городского правительства была опубликована информация о лидерах проходящего голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», ул.Крейзера среди потенциальных победителей нет.