Казачка опять утонула

Видео об этом выложено в соцсети. На камеру попали ученики казачинской школы, которым опять пришлось по дороге к месту учебы преодолевать настоящую водную преграду — лужу на проезжей части и тротуаре. К школе было подойти не так-то просто, потому ученики добирались проверенным способом, держась за прутья забора.

Жители Казачьей жалуются департаменту транспорта, что дети так ходят в школу при каждом дожде.

Между тем, в Севастопольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Севастопольской газете» сообщили, что выпавшее за утро количество осадков не так уж и велико. По данным синоптиков, метеостанция на Павловском мысе зафиксировала 9 мм, а на Херсонесском маяке — 5 мм. При этом, месячная норма осадков в мае составляет 25,5 мм.