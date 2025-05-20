«Херсонес Таврический» опять попал под европейские санкции

Европейский союз утвердил 17-й пакет санкций против РФ. В перечень добавили 189 судов и 75 физических и юридических лиц, в том числе музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе.

В опубликованном 20 мая постановлении Совета Евросоюза говорится, что ЕС ввел санкции против «Херсонеса Таврического» и его директора Елены Морозовой, которая «несет ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности и суверенитету Украины».

В ответ на это Е.Морозова заявила, что Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе ведет масштабную и качественную работу по сохранению культурного наследия мирового уровня и готов к контактам с учеными из любых стран вне зависимости от санкций.

«Считаем, что культура, творчество и искусство должны находиться вне политики и уж тем более не попадать под надуманные санкционные предлоги. Музей-заповедник ведет научную и научно-популярную деятельность, направленную исключительно на популяризацию объектов культурного наследия международного значения. Мы и впредь будем строго следовать концепции сохранности объектов культурного наследия и популяризации их на международной арене», — говорится в ее сообщении.

В разговоре с ТАСС директор музея напомнила, что санкции против нее и учреждения в целом уже вводились ранее. Е.Морозова отметила, что новые санкции и против «Херсонеса Таврического», и лично против нее в учреждении считают безосновательными и нелогичными.

«После вхождения Севастополя в состав Российской Федерации федеральный музей-заповедник под эгидой министерства культуры получил мощный импульс для развития. Были обустроены новые экспозиционные помещения, проведено благоустройство территории, открыто новое фондохранилище, которое даст возможность показать древние артефакты. Сейчас Херсонес — это пространство возможностей для самых известных и выдающихся деятелей страны и зарубежья! Считаем внесение нас в санкционный список очередной безуспешной попыткой исключить и запретить русскую культуру», — пояснила она.

Собеседница агентства подчеркнула, что меры Евросоюза на работу «Херсонеса» не влияют. «Музей самодостаточен и имеет сильную государственную поддержку, поэтому на санкции внимания не обращает. Мы продолжаем работать на благо посетителя и популяризировать мировое культурное наследие», — добавила она.

Древний город Херсонес Таврический и его хора были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО 23 июня 2013 года.

С 2014 года Секретариат ЮНЕСКО не поддерживает контакты с администрациями объектов из списка Всемирного наследия в Крыму. Информацию по их мониторингу в ЮНЕСКО готовят по материалам, подготовленным в Киеве.