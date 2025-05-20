Экосистема начинает восстанавливаться

Ученые Института океанологии им.Ширшова РАН завершили обработку результатов экспедиции, целью которой стало изучение последствий крупнейшей за последние десятилетия экологической катастрофы в Черном море, связанной с аварией танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в декабре 2024 г.

В ходе натурных исследований, прошедших в начале марта этого года, были собраны пробы донных отложений, воды и берегового грунта в самых пострадавших районах — Керченском проливе у Таманского побережья, включая район выброса на берег кормовой части танкера «Волгонефть-239», и прибрежной акватории Анапы. Дополнительно исследованы пробы из Таманского залива (азовоморский сектор Керченского пролива).

Результаты анализа показывают, что наибольшее загрязнение наблюдается именно в районе Анапы, а не непосредственно в Керченском проливе. Исследования также выявили значительное снижение концентрации загрязняющих веществ в грунте пляжей, донных отложениях и придонных водах — в среднем на 50% за прошедшее с момента аварии время. Это снижение объясняется как естественным вымыванием и выветриванием загрязнителей, так и активностью бентической и бактериальной биоты, которая способствует очищению экосистемы.

Анализ бентических сообществ показал, что через 2,5 месяца после аварии не произошло значительных изменений в естественном развитии бентоса. Биомасса бентоса в затронутых районах в целом осталась на уровне средних значений для побережья при несколько пониженном видовом разнообразии, что свидетельствует о ранней стадии восстановления экосистемы.

Начальник экспедиции, руководитель лаборатории взаимодействия океана с водами суши и антропогенных процессов Института океанологии им.Ширшова РАН Петр Завьялов считает, что полученные данные важны для дальнейших прогнозов и разработки стратегий по восстановлению экосистемы Черного моря.

«Результаты экспедиции позволяют говорить о в целом успешном ходе процесса естественного восстановления экосистемы. Окончательные выводы делать пока рано, необходимы дальнейшие работы по мониторингу состояния моря и береговых территорий», — заключил ученый.