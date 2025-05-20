Древесина для Минобороны была не того качества

В Севастополе возбуждено уголовное дело о многомиллионном хищении бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа.

Военными следственными органами Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Виктора Бойчука. Установлено, что в 2023-2024 гг. Минобороны РФ заключило многомиллионные государственные контракты с предпринимателем на поставку древесины. Но В.Бойчук предоставил фиктивные документы о качестве и стоимости поставок, совершив хищение государственных денежных средств в сумме более 176 млн рублей.

По ходатайству военного следователя суд арестовал В.Бойчука. Расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» продолжается, сообщили в пресс-службе следкома.

Согласно открытой информации, В.Бойчук зарегистрировался как ИП в сентябре 2021 года. Основной вид деятельности — розничная торговля бытовым топливом, дополнительные — распиловка и строгание древесины, грузоперевозки.