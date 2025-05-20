Бывшие бани на Степаненко капитально отремонтируют

Существующее здание на ул.Степаненко, где когда-то располагались общественные бани, медвытрезвитель, а потом и спортклуб «Нега», решили привести в порядок. Вопрос об этом был рассмотрен 19 мая на заседании Архитектурно-художественного совета.

Здание находится на перемычке между улицами 4-й Бастионная и Гоголя. Изменить собираются главным образом крышу, переделав ее с четырехскатной на двухскатную, без изменения верхней отметки. Это делается в первую очередь для размещения там технологического оборудования, которое сейчас не помещается в существующие объемы неэксплуатируемого чердака.

Он и после ремонта останется таким, но с возможностью размещения там исключительно инженерного оборудования в допустимом объеме. Кроме того, будет приведен в порядок фасад здания, с восстановлением декоративных элементов.

Объект полностью нежилой. Какого-то конкретного целевого назначения у него пока нет, он находится в аренде. Существующий спортклуб остается со своим обособленным входом, а бывшие помещения бань в связи с проблемами коммуникаций переходят в коммерческую категорию.

Члены совета в целом одобрили проект, предложив все же определиться с видом разрешенного использования земельного участка под бывшими банями, а также проработать вопрос озеленения прилегающей территории.