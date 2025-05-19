За что мы платим управляющим компаниям

Квитанции на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства ежемесячно доставляют в почтовые ящики севастопольцам. Если с оплатой воды, света и газа все понятно, то графа «содержание жилого помещения» вызывает вопросы.

В редакцию «Севастопольской газеты» обратился читатель, который указал, что за февраль данная услуга обошлась ему в 867,91 рублей. Мужчина попросил расшифровать, что включает в себя этот непонятный сервис.

Разобраться в нюансах жилищно-коммунального хозяйства мы попросили координатора проекта партии «Единая Россия» «Школа ЖКХ», главу Гагаринского муниципального округа Елену Яковлеву и общественных жилищных инспекторов Госжилнадзора Елену Осипову и Нину Трифонову.

Формулировка «содержание жилого помещения» подразумевает, что жильцы многоквартирных домов оплачивают содержание общего имущества, к которому относятся инженерные коммуникации, стояки, коридоры, лестницы, чердаки, технические этажи, лифты, а также придомовая территория. В зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом (МКД), управляющая компания (УК), товарищества собственников жилья (ТСЖ) или сами собственники должны проверять и ремонтировать эти конструкции.

В содержание общего имущества входят три группы услуг. Первая — относится к поддерживанию в рабочем состоянии непосредственно здания, его несущих (фундамент, стены, подвалы, лестницы, чердаки, перекрытия и крыша ) и не несущих (перегородки, внутренняя отделка и полы в многоквартирных домах) конструкций.

Вторая группа — ремонт и содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения. Сюда входят сети водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, системы вентиляции, мусоропроводы, лифтовое и другое оборудование, которое находится в общих помещениях дома.

— За содержание и текущий или мелкий ремонт — не более 30% повреждения от общей площади — протечка крыши, сколы на фасаде или лестнице, прорыв трубы, а также покраска, замена разбитого стекла, восстановление перил — отвечает управляющая компания, — пояснила Е.Осипова.

Все коммуникации, расположенные в стояках, — общее имущество. Таковыми они являются до первого подсоединения, идущего непосредственно в квартиру. А вот счетчики, смесители, газовые плиты и другие приборы внутри квартиры — имущество собственника и их содержание входит в обязанность владельца. При этом замену батарей обязана производить УК, но только в том случае, если они являются продолжением общей отопительной системы и не имеют байпасов (обходных линий) или кранов перекрытия.

Управляющие компании оказывают платные услуги. По заявкам они могут направить специалиста для внутриквартирного ремонта, замены смесителя и исправления других мелких поломок. Обычно такую работу оплачивают наличными. Мало кто знает, что оплату за выполненную сотрудником УК работу можно вписать в квитанцию.

По словам Е.Яковлевой, УК по закону должны один раз в пять лет производить текущий ремонт в подъездах. В рамках такого ремонта обычно выполняется штукатурка, побелка, покраска, уборка проводов со стен, ликвидация сколов, замена освещения, почтовых ящиков, ремонт входной группы. Такие работы имеют заявительный характер. В первом квартале в план УК можно вносить поправки, предложения и пожелания относительно текущего ремонта. Специалисты составят смету и на собрании с собственниками обсудят план ремонта на следующий год.

— К сожалению, изначально в Севастополе на этот вид работ средства в бюджет заложены не были. Я знаю, что у нас подъезды ремонтировали за счет денег Москвы, — уточнила Е.Яковлева.

В третью группу услуг включены: освещение подъездов, сухая и влажная уборка коридоров, галерей, лифтовых площадок и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков, замена плафонов и лампочек, почтовых ящиков, дверных коробок, дверей, дверных ручек; мытье окон; профилактика и уничтожение грызунов и кровососущих насекомых, а также работы на придомовой территории — уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, озеленение и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации и другое.

— С уборкой дела обстоят плохо. Это проблема всех управляющих компаний. По их словам — не хватает людей. Причина в тарификации: большие нормы и маленькие зарплаты. Люди работать уборщиками не идут, — рассказала Е.Яковлева.

С минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме можно ознакомится http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164374

Минимальный перечень — обязательный для исполнения. Отказаться от него нельзя, а вот дополнить список дополнительными услугами можно.

Как рассчитывается тариф

В российском законодательстве нет единого тарифа на содержание общего имущества.

В Севастополе его рассчитывает управление по тарифам. Каждый год в конце декабря издается распоряжение правительства города, в котором указывается тариф с оговоркой, что это предлагаемый тариф для домов, не выбравших способ управления. По жилищному кодексу каждый дом имеет право принять свой тариф на содержание жилого помещения, учитывая тариф, предлагаемый правительством. Утверждают его на общем собрании собственники. Он не может быть меньше, чем в правительственном постановлении. Далее плата за содержание жилья рассчитывается для каждой квартиры индивидуально — пропорционально доли собственника в общем имуществе.

— На сегодняшний день сложилась такая практика, люди считают, что тарифы установлены высокие, а УК ничего не делают. В свою очередь коммунальщики заявляют обратное: тарифы низкие, денег на регулярные текущие ремонты не хватает, — объяснила проблему Н.Трифонова.

А как у соседей?

Власти Республики Крым приняли решение до конца 2028 года отремонтировать подъезды во всех многоквартирных домах. Глава республики Сергей Аксенов поручил руководителям администраций муниципалитетов совместно с управляющими организациями и депутатским корпусом сформировать план-график косметического ремонта подъездов и придомовых территорий многоквартирных домов до 1 июля текущего года.