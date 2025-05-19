В книге об архитектуре Севастополя будет глава о современных объектах

Речь идет о монографии, которая сейчас готовится к изданию в Севастопольском государственном университете.

Как уже сообщала «Севастопольская газета», это будет монументальный труд, с охватом истории архитектуры города, начиная с Древнего Херсонеса. В подготовке книги принял участие большой авторский коллектив, а главу о современной архитектуре написал недавно избранный первый вице-президент Московского Союза архитекторов, работавший несколько лет в Крыму и в Севастополе Алексей Комов.

Монография только готовится к выходу, но «Севастопольская газета» узнала у А.Комова содержание его главы.

— Моя часть посвящена современному Севастополю, в частности, архитектуре Нового Херсонеса. Перед написанием главы я подробно проинтервьюировал архитектора Нового Херсонеса Дмитрия Смирнова, изучил вопрос и подробно излагаю свое мнение в книге, — начал рассказ А.Комов.

— Ваша профессиональная оценка Нового Херсонеса?

— На мой взгляд, это очень важное для города событие, блестящая работа в стиле арт-деко 21 века. Обычно этот стиль очень поверхностно характеризуют, утверждая, что это неовизантийский стиль. Но неовизантизм — это конец 19 века, а что сделано в Новом Херсонесе — абсолютно новая трактовка, о чем говорит и Смирнов. Мы с ним это обсуждали в разрезе новой перезагрузки арт- деко, который развивался в 19 веке и был резко остановлен указом 1953 года, в свете борьбы с архитектурными излишествами. Тогда дорогу дали модернизму, который проявился в строительстве многих важных объектов. Сейчас же в Новом Херсонесе мы имеем интересную историю подачи посредством использования арт-деко нового, в том числе духовного, религиозного объекта. Это очень смело!

— У Смирнова уже был опыт работы в этом стиле?

— Да, в Сретенском монастыре на Любянке в Москве. Создавая убранство монастыря, он вдохновлялся в первую очередь крымскими храмами: в Форосе, в Ливадии. Крымские же мотивы вдохновили его и на создание облика и Нового Херсонеса.

— Но ведь современная архитектура Севастополя — это не только Новый Херсонес!

— Разумеется, в монографии я рассказываю и о строящемся культурно-историческом кластере на мысе Хрустальном. Казалось бы, он строится в стиле неотрадиционализма, но Вольф Прикс тоже вдохновлялся традициями русского авангарда, русского космизма. Это тоже неотъемлемая часть русской культуры, поэтому русский стиль — это в первую очередь разнообразие под девизом «невозможное возможно». Кубизм и футуризм в начале 20 века были двумя футуристическими направлениями в европейском искусстве. Попав на русскую землю, появилось течение кубофутуризм.

— Алексей Олегович, вы снова в Севастополе, приехали для участия в урбанистическом форуме?

— В том числе. Еще открыл бюст Данилевскому в Севастопольском госуниверситете. Сейчас после Калуги я работаю в Москве, меня избрали первым вице-президентом Московского Союза архитекторов. Курирую проведение различных мероприятий, в том числе фестивалей, которые ежегодно проходят под эгидой Союза архитекторов в разных городах.

— Когда ждать выхода монографии?

— Пока был только преданонс, где показали верстку и авторы глав имели возможность высказаться. Могу разве что сказать, что монографию издает одно из лучших наших издательств — Ad Marginem.