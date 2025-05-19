Твоя карта — их деньги: не попади в ловушку аферистов!

Слово «дроппер» вошло в нашу жизнь относительно недавно. По сути, это тот же посредник, правда, иногда не осознающий своей функции. В преступных схемах мошенники стараются не светить свои банковские данные. Заметая следы и избегая блокировки личных карт, они находят подставных лиц.

Как именно они это делают, и чем грозит дропперство, рассказали в региональном Отделении ЦБ России.

Чаще всего аферисты ищут посредников через соцсети и мессенджеры, реже через сайты объявлений или с помощью листовок на улицах. Предлагается несложная подработка, она не требует ни специального образования, ни опыта: достаточно иметь банковскую карту.

«Например, вам могут предложить стать администратором лотереи и перечислять призовые деньги победителям розыгрыша. В реальности на номер счета или карты «администратора» приходят ворованные деньги, которые нужно либо переслать по преступной цепочке дальше, либо снять и отдать «победителю» (который и есть мошенник)», — объяснил и.о.руководителя Отделения по Севастополю Банка России Виталий Сидоренко.

По его словам, преступники также могут попросить потенциального дроппера выручить «менеджера банка». Якобы тому нужно выполнить план по выдаче карт, и он готов заплатить посреднику за оформление карты. Потом просто нужно передать ее «сотруднику» либо предоставить тому доступ к онлайн-банку. За привлеченных в такую схему друзей могут еще и «бонусы» накрутить. Чаще всего такое предложение рассчитано на подростков, которые могут открывать собственные карты уже с 14 лет. Имея доступ к карте или банковскому кабинету посредника, преступники все операции смогут проводить сами.

Еще в одной схеме человеку предлагают стать «внештатным сотрудником полиции». По легенде, полицейские уже нашли преступников, но хотят поймать их с поличным. «Помогая следствию», посредник должен притвориться соучастником мошенников и получить на свою карту украденные деньги. Для убедительности аферисты не просят последующего перевода денег — вам нужно просто снять наличные и отдать «следователю». За это гарантируют вознаграждение, и даже могут пообещать устроить на работу в МВД.

В дропперы могут попасть самые разные люди — от школьников до пенсионеров. Несмотря на то, что часто они даже не догадываются об участии в чем-то нелегальном, жертва обмана считает преступником именно посредника, и он же по закону является соучастником преступления. Ему переведены деньги, на него напишут заявление в полицию и о нем проинформируют банк. Банки и МВД передадут данные участника мошеннических схем в единую базу дропперов, которую ведет Банк России. К ней подключен каждый банк страны, и, когда человек попадает в нее, все его карты и счета блокируются.

Дропперу закрывают онлайн-доступ к счетам через мобильное приложение и личный кабинет на сайте. Снять деньги со своих счетов или вкладов он сможет только в офисе банка при предъявлении документов, подтверждающих его личность. Все денежные переводы тоже будут заблокированы, а отправителя предупредят, что деньги он отправляет мошеннику. Правда, тут есть исключение — заработная плата, пенсия, субсидия и иные госвыплаты на счет поступят, но получить их можно будет только лично в банке.

Еще более серьезные последствия будут у заявления в полицию и судебного разбирательства. В лучшем случае дропперу придется вернуть перечисленные деньги, в худшем есть риск оказаться в тюрьме.

Чтобы поневоле не стать соучастником преступления, представители регулятора рекомендуют при поиске работы не соглашаться использовать личные счета для пересылки денег, не отдавать банковскую карту посторонним людям и не раскрывать им доступ к своему онлайн-банку. И обязательно рассказывайте подросткам и пенсионерам о том, как случайно можно стать «ширмой» для преступников.

Если вы понимаете, что вас втянули в преступную схему, прекратите все контакты с мошенниками. Они могут попытаться вас запугивать, шантажировать тем, что вы уже выполняли для них какие-то операции. Но риск гораздо выше, если вы останетесь их сообщником. При угрозах обратитесь в полицию с заявлением, что вас обманом вовлекли в аферу.