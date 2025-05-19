Садоводов-должников отключат от электроэнергии

Садовые товарищества Севастополя задолжали Севэнергосбыту 60,3 млн рублей. За год их долг вырос на треть.

Наиболее крупные должники на 14 мая: ТСН «Родник» — более 19 млн руб. (год назад было 10,8 млн руб. ), ТСН «СНТ «Горный» — 8,1 млн руб., ТСН СНТ «Скиф» — 4,3 млн руб., ПК ДС ОИЗ «Технолог» — 3,3 млн руб, ПК «Медик-88» — 2,6 млн руб., ТСН «Массив «Сапун-Гора» — 2,5 млн руб.

В отношении должников ООО «Севэнергосбыт» проводит претензионно-исковую работу. В отношении садовых товариществ-должников поданы иски на сумму более 58,7 млн.руб.

Рекордсмен по долгу — «Родник». На сегодняшний день на расчетные счета этого садового товарищества Федеральной службой судебных приставов в рамках исполнительных производств наложены аресты.

График введения режима ограничения подачи электроэнергии в отношении СНТ-должников подготовлен и обнародован, пригрозили в Севэнергосбыте.