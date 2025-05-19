Проект РГИ к 80-летию Великой Победы представят на фестивале «Таврида.АРТ»

Выставочный проект Российской галереи искусств «Победа. Образ — Традиция»представят на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ», который пройдет с 1 по 3 августа 2025 года в Крыму.

В будущем экспозицию масштабируют, она войдет в перечень проектов Центра цифрового искусства, сообщили ТАСС в пресс-службе севастопольской галереи.

«Планируем показать выставку на фестивале «Таврида.АРТ». В следующем году ее попросил для себя Калининград. Также планируем проект масштабировать и в памятные даты показывать в нашем Центре цифрового искусства», — сказали пресс-службе.

Проект «Победа. Образ — Традиция» включает полотна Александра Дейнеки, Павла Корина, Александра Лактионова и другие картины, олицетворяющие русский боевой дух и великую Победу. Произведения представлены в цифровых копиях — по ходу выставки гости знакомятся с увеличенными фрагментами полотен, а затем с картинами целиком. Таким образом, по словам куратора проекта и научного сотрудника Российской галереи искусств Екатерины Зенченко, каждый сможет проследить этапы создания того или иного шедевра, вникнуть в замысел художника. Также экспозиция включает видеоинсталляции с участием ветеранов военных операций.

Фестиваль «Таврида. АРТ» пройдет с 1 по 3 августа в Крыму и станет крупнейшей точкой сбора молодых творцов из всех регионов, местом, где они могут не только найти вдохновение, но и получить поддержку для своих проектов и заявить о себе. В течение трех дней пройдет более 300 мероприятий: музыкальные шоу, театральные постановки и уличные спектакли, кинопоказы, выставки, дегустации, ярмарки, авторские экскурсии, лекции и мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями.