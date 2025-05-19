На Адмирала Октябрьского установили 35 буронабивных свай

Об этом рассказал заместитель начальника строительного управления АО «ВАД» по городу Севастополю Александр Куминов.

По его словам, на 19 мая 35 свай уже не только установлены, но и забетонированы бетоном класса В25, что по прочностным характеристикам соответствует марке М350. В целом, работа идет по графику: до конца июля планируется установить все 213 свай.

— На сегодня, на объекте работают две буровые установки, три экскаватора, пять-семь бетоносмесителей, которые приезжают и уезжают с объекта согласно графику. На устройстве буронабивных свай также заняты 20 рабочих, — продолжил рассказ А.Куминов.

По его словам, речь идет об устройстве типовой конструкции, сваи не забивают, а бетонируют.

— Это не забивные сваи, в данном случае, это невозможно из-за плотной городской застройки. Поэтому выбрана иная технология, — пояснил А.Куминов.

Параллельно с бурением на объекте продолжают выполнять геотехнический мониторинг и вибрационный контроль. Пока отклонений не зафиксировано. А.Куминов сообщил, что при объективной необходимости работать в темное суток строители не намерены.

Замначальника также ответил на вопрос об объеме щебня, потребовавшегося на устройство насыпи. Насыпано было порядка 12 тысяч кубов. После окончания работ щебень вывезут на базу ГБУ «Севавтодор».

Необходимость ремонтировать подпорные стены на ул.Адмирала Октябрьского возникла после обрушения одной из них в ноябре 2023 года. Контракт в 750 млн рублей получила компания АО «ВАД». Подрядчику выплачен аванс в 70%. Срок ремонта — до 1 декабря 2025 года, а проект должен быть готов до 15 августа 2025 года.