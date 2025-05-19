Колл-центр Севэнергосбыта работает круглосуточно лишь шесть дней в месяц

С 20 по 25 число каждого месяца показания электросчетчика можно будет передать по телефону 24 часа в сутки.

Как сообщили в Севэнергосбыте, с 1 июня изменится режим работы их контакт-центра. «Горячая» линия 8-800-733-33-10 будет работать круглосуточно ТОЛЬКО с 20 по 25 число (включительно) — в дни приема показаний приборов учета электроэнергии.

В остальные дни операторы будут отвечать на звонки с 8.00 до 17.00 (включая субботу и воскресенье).

Также сообщается, что для оптимизации взаимодействия с потребителями электроэнергии с 1 мая Севастопольэнерго запустило в работу круглосуточный колл-центр: 8-800-300-65-87.