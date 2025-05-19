Четырехногого соседа по купе можно увидеть при покупке билета

Теперь при покупке билета на сайте «Гранд Сервис Экспресс» можно увидеть, на каких местах перевозят животное.

Место, на которое оформлена перевозка животного через сайт Grandtrain.ru, на схеме вагона будет затемнено. Кликнув по нему, можно получить информацию, какое животное там проезжает. Функция реализована по просьбам пассажиров.

Кроме того, с 15 мая в поездах компании «Гранд Сервис Экспресс» изменяются правила перевозки животных.

Главные изменения коснулись правил провоза животных при выкупе купе или СВ. При этом оформление перевозочного документа по-прежнему не требуется, но теперь можно взять больше животных — на каждый проездной документ не более двух мелких животных в переноске (-ах), не более одного крупного животного. Это должно упростить путешествие семьям. Например, семейная пара, путешествующая в СВ, сможет взять с собой собаку (или даже двух). А семья из четырех человек сможет взять с собой животных в купе.

Мелких животных с оформлением перевозочного документа, как и раньше, можно провозить одного или двух, но теперь не обязательно помещать двух животных в одну переноску. Можно взять две переноски, главное, чтобы суммарный размер переносок по сумме трех измерений не превышал 180 см.

Для провоза животных во внутригосударственном сообщении по территории Российской Федерации не требуется предъявление ветеринарных документов или справок при посадке в поезд и в пути.

Более подробная информация об изменениях на сайте перевозчика.