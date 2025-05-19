Археологи требуют наказать вандалов, разрушающих античные поселения в Крыму

Ведущие раскопки на античном городище Артезиан в Ленинском районе Крыма археологи требуют от местных властей и правоохранительных органов принять меры и остановить работы по повреждению древних поселений.

«Чудовищный вандализм в устье урочищ Артезиан и Аджиель, в окрестностях поселков Белинское, Ново-Отрадное, Золотое. Траншеи под водоводы, выкопанные землеройной техникой за несколько дней неустановленными лицами без предварительных археологических работ на многие километры, повредили несколько древних поселений с мощным культурным слоем, прорезаны десятки ям, а также гробницы античных некрополей. Кости людей, животных, керамика, угли, крицы, шлаки перемешаны в отвалах культурного слоя и материкового грунта», — сообщается на странице Артезианской экспедиции в соцсети «ВКонтакте».

В экспедиции сообщили ТАСС, что ее участники обратились в полицию и к местным властям с просьбой обратить внимание на разрушения. «Повреждено несколько древних поселений с мощным культурным слоем, зольники и некрополи», — сообщили сотрудники экспедиции.

Соответствующие акты о повреждениях есть в распоряжении ТАСС.

В комментариях к посту жители сел, в которые ведут воду, пишут: «Небольшая траншея никак не повлияет вашим археологическим раскопкам и находкам. У нас весь Крым — культурное наследие и археолочески ценен, так что теперь нам продолжать из-за этого жить без воды?! Не смейте препятствовать проведению водовода к нам в села!»

О городище

Городище Артезиан имело важное стратегическое назначение. Представляет собой одну из крупных крепостей Крымского Приазовья со сложной планировкой разновременных жилых кварталов и оборонительных сооружений. Крепость контролировала «царскую» дорогу от Азовского моря к Пантикапею, защищала удобные подходы к дорогам на Пантикапей, Зенонов Херсонес, Порфмий и на переправы через пролив.

В 2024 году археологи и волонтеры Артезианской археологической экспедиции в Крыму нашли подтверждение более древнего происхождения античного городища. Был обнаружен фрагмент кратера — древнего сосуда для смешивания вина с водой. Это самая ранняя античная находка на городище, она относится к VIII в. до н.э.