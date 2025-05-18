За свалку в балке Бермана придется ответить

Суд удовлетворил требования природоохранной прокуратуры о возмещении вреда за повреждение зеленых насаждений и ликвидации несанкционированной свалки в районе Монастырского шоссе.

Ранее Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура во время проверки установила, что юридическим лицом, ведущим строительство жилых и нежилых зданий на земельном участке на Монастырском шоссе, 30, повреждены объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Севастополя: шесть сосен Станкевича, шесть сосен Палласа. Сумма причиненного ущерба составила 350 тысяч рублей. Кроме того, виновным лицом на самом земельном участке и сопредельных с ним участках организована свалка строительных отходов общей площадью 0,28 га.

Директору строительной фирмы было предложено устранить нарушения и компенсировать ущерб, но он представление природоохранной прокуратуры проигнорировал.

Теперь же ликвидировать свалку и заплатить 350 тысяч рублей руководителю предприятия придется по решению Гагаринского районного суда Севастополя. Исполнение находится на контроле, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.