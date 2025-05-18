Театр им.Луначарского отправился на гастроли в Йошкар-Олу

С 21 по 24 мая севастопольский театр покажет свои лучшие спектакли в столице Республики Марий Эл.

В Йошкар-Олу отправились 77 человека — артисты, цеха, администрация театра им.Луначарского во главе с директором Инной Коноховой, сообщила пресс-служба театра: «У нас впереди двое суток дороги, переезд до Йошкар-Олы и четыре волшебных вечера на совершенно новой площадке!»

Луначарцы везут четыре постановки Григория Лифанова: «Севастопольский вальс», «Мастер и Маргарита», «Горе от ума» и «Три сестры».

Гастроли Севастопольского академического русского драматического театра им.А.В.Луначарского проходят в рамках Всероссийского гастрольного плана Росконцерта по программе «Большие гастроли». По этой же программе в Севастополь приехал Театр им.Вахтангова. Но губернатор города запретил гастроль, так как постановщик спектаклей москвичей не поддерживал СВО.