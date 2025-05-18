Спортивный Севастополь оказался очень умным

За премию в этом году боролись более 500 заявок из 57 регионов страны. Золотая награда присуждена Севастополю за внедрение инновационной Региональной информационной системы физкультуры и спорта. Это единая цифровая платформа, которая делает спорт удобным и доступным для горожан. К ней подключены свыше 3900 спортсменов и 220 тренеров, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. Система включает актуальное расписание тренировок, полную информацию о спортсменах и тренерах, афишу спортивных событий, интерактивную карту спортивных объектов.

«Благодарю команду департамента цифрового развития Севастополя за создание и внедрение передовых цифровых решений, которые делают жизнь в городе комфортнее, а управление — эффективнее. Ваша работа помогает Севастополю становиться современным и технологичным городом!» — отметил губернатор Михаил Развожаев.

Проект реализован в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Севастополь участвует в премии Министерства цифрового развития «Умный город» третий год и неизменно входит в число победителей. В 2023 году получен бронзовый диплом за лучшее решение по использованию искусственного интеллекта в системе видеонаблюдения. В 2024-м — два бронзовых диплома — за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства и в номинации «Туризм», а также «серебро» — в номинациях «Городская среда» и «Безопасность».