Поговорили о духовно-нравственных ценностях и модернизации ЖКХ

Севастопольская делегация самого высокого уровня на этой неделе работала на XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025».

Губернатор Михаил Развожаев на форуме провел заседание комиссии Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям. Их укрепление — «это живой, системный процесс, требующий синхронизации усилий всего общества и всех уровней власти», — отметил глава Севастополя в соцсетях.

Помимо духовности губернатору пришлось заниматься и материальными проблемами города. На встрече с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным М.Развожаев обсудил проблемные вопросы строительства ключевых для Севастополя объектов: КОС «Южные», больницы скорой помощи и лечебно-диагностического корпуса онкодиспансера. Разговор коснулся хода работ на объектах госпрограммы, которые нужно сдать в этом году (их 23), программ комплексного развития территорий и связанной с этим модернизации коммунальной инфраструктуры — электроэнергия, водо- и газоснабжение.

На встрече губернатора с вице-премьером Маратом Хуснуллиным также речь шла о модернизации коммунальной инфраструктуры, ведь объем финансирования для Севастополя на 2025 год по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» составит 450 млн руб.

«Минстрой согласовал нам восемь объектов. Будем реконструировать тепловые сети и водопровод. Ждем доведения средств и будем приступать к контрактованию», — сообщил после встречи с вице-премьером М.Развожаев.

Кроме этого, обсуждались хорошие темпы жилищного строительства в Севастополе и возобновление работ по благоустройству Исторического бульвара в этом году.

Хотим дружить с Катаром

На форум для налаживания международного партнерства приехали более 12 тысяч участников из 103 стран и 82 регионов РФ. За международное сотрудничество в севастопольской делегации отвечала заместитель губернатора Мария Литовко.

«На площадке бизнес-диалога выступила с предложением о налаживании международных связей и перспективах сотрудничества Севастополя и Катара», — сообщила она.

По словам М.Литовко, сотрудничество с Катаром имеет большой потенциал в различных областях промышленности, высоких технологий, туризма и сельского хозяйства.