Первую очередь Музея античности и Византии планируют открыть осенью

«Я думаю, что мы первую очередь откроем где-то в сентябре. Это будет, скорее всего, Византия — очень хотелось бы нам именно с этого начать: этот период является очень значимым и для Херсонеса, и для России. А дальше будем работать над всеми остальными блоками, [в итоге] экспозиция будет непрерывно рассказывать обо всей истории Херсонеса», — рассказала Е.Морозова в ходе круглого стола «Сохранение и популяризация археологического и исторического наследия».

О Херсонесе и Новом Херсонесе

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н.э. здесь была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город входил в состав Римской и Византийской империй. Он просуществовал до конца XIV века н.Э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В Средние века в этом регионе основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.

Первый музей археологических находок был организован на территории городища Херсонеса в конце XIX века, на территории существовавшего здесь монастыря. Ранее Морозова сообщала, что комплекс исторических зданий в центре городища Херсонеса Таврического будет передан вновь организованному здесь Свято-Владимирскому херсонесскому мужскому монастырю, которому они и принадлежали до революции, а экспозиции разместят в здании Музея античности и Византии в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес». При этом руины древних кварталов вокруг монастырского комплекса будут доступны для экскурсий.