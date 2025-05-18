От пл.Захарова запустили два летних вечерних выходных автобуса

С 17 мая вечером по субботам и воскресеньям по одному рейсу делают автобус №60 — до Верхнесадового и автобус №80 — в Любимовку. Оба маршрута проложены через Радиогорку и Голландию. Автобус №60 отправляется от пл.Захарова в 22.00; в обратный рейс из Верхнесадового он уходит в 22.50. Автобус №80 уходит от пл.Захарова в 23.40; из Любимовки — в 0.25.

Маршруты будут работать только летом и только в выходные дни. Их расписание синхронизировано с последними рейсами катеров на линии «Графская пристань – Северная», сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

Полностью расписания движения опубликуют на сайте ГКУ «Дирекция» https://sevdortrans.ru/bus/