Виновник масштабного пожара на Карадаге получил условное наказание

Феодосийский городской суд Республики Крым признал виновным 51-летнего крымчанина в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с источниками повышенной опасности, с причинением значительного ущерба.

Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Судом установлено, что 15 июля 2024 года в Коктебеле мужчина вел демонтаж металлоконструкций при помощи «болгарки». От искр, образовавшихся при резке металла, загорелась сухая трава. Ветром пожар распространился на территорию Карадагской научной станции. За пять дней там огнем уничтожены до степени прекращения роста растения, занесенные в Красную книгу Республики Крым.

Своими неосторожными действиями подсудимый причинил ущерб ФГБУ«Институт биологии южных морей им.Ковалевского РАН» на сумму 38,8 млн рублей.

Подсудимый свою вину не признал. При вынесении приговора суд учел данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств.

Вопрос о взыскании причиненного ущерба будет решен в рамках гражданского дела по предъявленному природоохранной прокуратурой иску.