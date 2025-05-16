В Севастополе незначительно выросло число поддельных банкнот

В первом квартале 2025 года в банковском секторе региона выявлено четыре поддельных денежных знака. В тот же период годом ранее фальшивок было три.

Эксперты признали фальшивыми две банкноты номиналом пять тысяч рублей (аналогично годом ранее), одну тысячную купюру и одну 100-долларовую банкноту (в прошлом году доллары также подделывали).

«Мы рекомендуем севастопольцам и гостям города-героя внимательно относиться к наличным деньгам. Не стесняйтесь при расчетах проверять купюры: элементы защиты должны определяться на ощупь, быть видны на просвет и визуально изменяться при наклоне или повороте банкноты. Если вы не уверены в подлинности купюры, лучше передать ее на проверку в коммерческий банк», — отмечает заместитель управляющего Отделением по Севастополю Южного ГУ Банка России Юрий Соломенник.

Сориентироваться в защитных элементах и способах их проверки поможет бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России». С полным перечнем признаков подлинности всех российских денег можно познакомиться на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение».