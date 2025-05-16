В Папанинском сквере просят ничего не менять

Жители Корабельной стороны предложили сохранить привычный вид старого сквера. Там нужно лишь обновить асфальт и скамейки, а также привести в порядок зеленые насаждения.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 15 мая состоялся сбор жителей для обсуждения и побуждения голосовать за благоустройство сквера им.Папанина на ул.Дзержинского на Корабельной стороне Севастополя. Помимо этого сквера в голосовании по благоустройству в Нахимовском МО также участвуют зеленая зона на ул. Федоровская в Любимовке и общественное пространство рядом с домами №39 и №31А на пр.Победы.

— Моя давнишняя мечта, соединить между собой три сквера, расположенных на одной линии и сделать их единой пешеходной зоной. Три года назад по этому же проекту был реконструирован парк возле Дворца культуры «Корабел». В прошлом году выиграл сквер Героев Советского Союза. До конца сентября его благоустроят. Если победит сквер Папанина — мечта осуществится, — представил концепцию благоустройства территории глава Нахимовского муниципального округа Михаил Лазарев.

На сбор, который проводили члены партии «Единая Россия», пришло с десяток неравнодушных местных жителей. Некоторые из них смогли проголосовать за Папанинский сквер на месте по QR-коду. Другие высказывали пожелания по будущему благоустройству.

— Я считаю, что необходимо сохранить привычный вид сквера и не испортить ту эстетику, которая есть. Просто сделать, скажем, ремастер. Обновить асфальт и плитку, парковую мебель, наладить освещение. Освещение здесь есть, но оно не работает должным образом. Необходимо сохранить все деревья и кустарники. Здесь ничего не нужно добавлять или придумывать. И никаких парковок, детских и спортивных площадок! — считает активист Нахимовского района Сергей Крыгин.

Не 10, а четыре

Федеральный проект реализуется с 2019 года. Он позволяет каждому жителю принять непосредственное участие в выборе территорий — голосованием.

С начала участия в проекте в Севастополе каждый год благоустраивались по 10 пустырей, которые в итоге стали скверами, или скверы, которые выглядели как пустыри.

Голосовать можно с 14 лет. В этом году можно выбрать любую из 40 предложенных севастопольских территорий. Раньше голосовали исключительно в пределах своего муниципального округа.

— Иногда люди проживают не по месту прописки или регистрации, поэтому в этом году было принято решение, не привязываться географически и позволить севастопольцам голосовать за любую понравившуюся территорию. Объективно, люди все равно голосуют за те пространства, которые находятся в их районе, — так объяснил нововведение депутат заксобрания Севастополя Александр Брыжак.

Он подтвердил, что в этом году вместо 10 будет всего четыре территории-победителя.

— Это зависит от возможностей бюджета. Также, давайте будем честными, практически все парки в городе приведены в надлежащее состояние. Таким образом было определено только четыре территории, которые будут отремонтированы в следующем году, — объяснил депутат.

На утро 16 мая уже 12251 севастополец проголосовал. В лидерах: в Балаклавском районе — сквер у ДК в поселке Сахарная Головка (ул. Тимирязева, 23); в Гагаринском — территория у остановки «Автобат» на Фиоленте; в Ленинском — сквер на пр.Генерала Острякова, 148; Нахимовском — сквер им.Папанина.

Для голосования нужно зайти на Госуслуги и выбрать то общественное пространство, которое считаете необходимо благоустроить в 2026 году. Голосование продлится до 12 июня.