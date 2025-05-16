Севастопольгаз открыл абонентский отдел в Балаклаве
Теперь на ул.Новикова, 4 можно оперативно решить вопросы по газоснабжению.
В балаклавском отделении:
— принимают платежи;
— консультируют по вопросам начислений;
— оформляют и переоформляют договоры на поставку газа и техобслуживание;
— консультируют по вопросам подачи заявок на газификацию и догазификацию.
График работы абонентского отдела: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00; пятница — с 8.00 до 15.45. Обеденный перерыв — 12.00-12.45.
Касса закрывается на 15 минут раньше.
В ГУП «Севастопольгаз» напомнили, что обслуживание абонентов также ведется в недавно открытом офисе на пр.Генерала Острякова, 17.
Во втором полугодии запланировано открыть центра обслуживания на пл.Захарова.