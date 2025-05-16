Севастопольгаз открыл абонентский отдел в Балаклаве

Теперь на ул.Новикова, 4 можно оперативно решить вопросы по газоснабжению.

В балаклавском отделении:

— принимают платежи;

— консультируют по вопросам начислений;

— оформляют и переоформляют договоры на поставку газа и техобслуживание;

— консультируют по вопросам подачи заявок на газификацию и догазификацию.

График работы абонентского отдела: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00; пятница — с 8.00 до 15.45. Обеденный перерыв — 12.00-12.45.

Касса закрывается на 15 минут раньше.

В ГУП «Севастопольгаз» напомнили, что обслуживание абонентов также ведется в недавно открытом офисе на пр.Генерала Острякова, 17.

Во втором полугодии запланировано открыть центра обслуживания на пл.Захарова.