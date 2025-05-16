Около Зуи нашли кость динозавра

Очередная кость динозавра обнаружена при строительных работах в районе поселка Зуя, сообщается на странице крымских палеонтологов в телеграм-канале «Окаменелости.2:0». Кость древнего обитателя Земли была найдена в дробилке щебня.

Палеонтологи объясняют находку тем, что в здешних карьерах добывают так называемый песок мазанской свиты, относящийся к периоду около 133 млн лет. Возможно, что кость попала из такого карьера.

Нашел кость директор Зуйского краеведческого музея, он же привез ее палеонтологам. Последние пока не могут сказать, какому виду динозавра принадлежит найденный осколок, он небольшой для этого.

Важность находки состоится в прогнозировании возможности найти неописанных пока динозавров в отложениях нижнего мела Крыма.

Находка вызвала интерес в профессиональном сообществе. Кто-то высказал версию, что осколок кости принадлежит хищному двуногому дизозавру тероподу, другие утверждают, что для определения вида осколка кости недостаточно, нужны зубы или так называемые диагностические кости. Большинство же уверены, что необходимо продолжить поиски, со ссылкой на научную статью палеонтологов Е.Барабошкина и Б.Янина «Корреляция валанжинских отложений юго-западного и центрального Крыма».