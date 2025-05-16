«Ночь музеев» в Херсонесе посвятят героизму разных эпох

Международная акция «Ночь музеев-2025» в Херсонесе пройдет под названием «Херсонес. Время героев». Мероприятие поддержано Министерством культуры РФ, о чем сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Акция пройдет на четырех локациях: в периболе (пространство между оборонительными стенами древнего города), в Византийском дворике, в Античном театре и на площади перед входной группой.

Посетителям предложат погрузиться в различные исторические эпохи: можно будет пострелять из лука, научиться фехтовать, осмотреть выставки, стать зрителями театрализованных экскурсий, посмотреть VR-фильм или спектакли в Античном театре.

В 18.00 и 19.00 для посетителей проведут экскурсии «Героизм древнего города». На одной из площадок можно будет «познакомиться» с героями античности, узнать, как выглядели древнегреческие воины. Посетителям предложат поиграть в средневековые настольные игры, научиться расписывать щиты и узнать, как танцевали в Элладе.

В акции примут участие реконструкторы Крымской войны, они продемонстрируют снаряжение солдат того времени. В Малом зале Византийской экспозиции развернут выставку «Далекое эхо Великой войны», где покажут артефакты, утраченные во время обороны и оккупации города.

В Античном театре в 18.15 начнется спектакль СевТЮЗа «Сашка», а в 20.15 – «Суворов – наука побеждать». На площади перед входом в Херсонес организуют фотозону, где можно будет сфотографироваться в солдатской форме и погрузиться в атмосферу военного времени.

Мероприятие завершится концертной программой «Вальс Победы», которая начнется в 21.00. По утверждению организаторы, интересно будут и детям и взрослым.

Принять участие в акции можно с 18.00 до 22.00.