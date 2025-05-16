Херсонес вывозит мусор с хоры

С античных усадеб в районе Камышовской объездной дороги вывезено почти 150 КамАЗов строительного мусора.

Сотрудники Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» продолжают ликвидировать несанкционированную свалку строительного мусора на участке №9 у очистных сооружений в районе Камышовского шоссе. Уже вывезли оттуда более трех тысяч кубометров отходов — почти 150 КамАЗов!

«Работы по уборке заповедной территории предстоит еще много, но установленные камеры помогают отслеживать правонарушителей и оперативно реагировать на появление новых свалок», — пообещали в музее-заповеднике и попросили жителей и гостей Севастополя не выбрасывать мусор в неположенных местах.

Напомним, что свалку строительного мусора на площади более 13,5 га в районе КОС «Южные» у Камышовского шоссе на участке хоры №9 ФГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» должен убрать по решению Гагаринского районного суда. Иск к музею-заповеднику подала и выиграла природоохранная прокуратура Севастополя.