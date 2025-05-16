Херсонес расширит экспозицию в полтора раза

Экспозиция государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе будет увеличена в полтора раза по числу предметов благодаря переезду в здание Музея античности и Византии в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес».

Об этом сообщила директор учреждения Елена Морозова в ходе круглого стола «Сохранение и популяризация археологического и исторического наследия». В представленных ею материалах отмечается, что в настоящее время на выставочных площадях музея-заповедника выставляется 6050 предметов. В новых помещениях будет возможность выставить около 9,3 тысяч экспонатов.

«Речь идет именно про «живые» экспонаты (не цифровые копии — прим. ТАСС), которые мы сейчас размещаем в новой расширенной экспозиции. Сейчас мы их подготавливаем, [по некоторым предметам] будет реставрация. Будет очень много интересного», — уточнила Е.Морозова ТАСС.

Она добавила, что в новую экспозицию помимо знаковых экспонатов из прежних выставок «Херсонеса Таврического» войдут и новые предметы, которые были найдены во время масштабных археологических раскопок, проведенных за 11 лет после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и ставших беспрецедентными для региона по своим масштабам. Так, ранее в музее-заповеднике ТАСС сообщали, что в обновленную выставку войдут и предметы с крупнейших в российской археологии раскопок на Южном пригороде Херсонеса: уникальный для региона рельеф с битвой амазонки, золотые украшения из гробниц, скульптуры и надписи, сделанные на камне и керамике.

Сверх того, по ее словам, планируются цифровые элементы экспозиции, которые активно внедряются во многих современных музеях.

В свою очередь заведующий отделом византийской истории Татьяна Яшаева пояснила ТАСС, что расширение экспозиции связано не только с увеличением выставочных площадей, но и с тем, что новое здание оснащено современной инфраструктурой для музейных задач. Например, здесь возможно организовать климат-контроль, строжайшее соблюдение которого необходимо для некоторых предметов. Организовать такой в старых залах невозможно — поэтому многие ценные и интересные для экскурсантов предметы не извлекаются их фондохранилища, где установлены нужные условия, и экспонаты недоступны для осмотра посетителями.

О Херсонесе

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424 — 421 годах до н. э. здесь была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город входил в состав Римской и Византийской империй. Он просуществовал до конца XIV века н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В Средние века в этом регионе основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.

Первый музей археологических находок был организован на территории городища Херсонеса в конце XIX века, на территории существовавшего здесь монастыря. После революции исследователям был передан комплекс зданий, ранее принадлежавший обители, и музей-заповедник занимает его до сих пор. Как ранее ТАСС сообщала директор «Херсонеса Таврического», несмотря на переезд музея и перемещение фондов и экспозиций, руины древних кварталов вокруг монастырского комплекса будут доступны для экскурсий.

Ранее директор Е.Морозова сообщала, что комплекс исторических зданий в центре городища Херсонеса Таврического будет передан вновь организованному здесь Свято-Владимирскому херсонесскому мужскому монастырю, которому они и принадлежали до революции. Она поясняла, что экспозиции разместят в здании Музея античности и Византии в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес». Кроме того, в начале года правительство РФ сообщило, что завершено строительство нового обширного фондохранилища для «Херсонеса Таврического».