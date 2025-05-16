Деньги вернула, с потерпевшим помирилась

Девушка воспользовалась телефоном мужчины и украла с его банковского счета более 60 тысяч рублей.

Как сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Севастополя, местная жительница завладела чужим телефоном, находясь в квартире у потерпевшего. При помощи установленного банковского приложения она перевела со счета мужчины деньги на счет подруги.

Суд назначил девушке штраф в 70 тысяч рублей. Но на основании ст.76 УК РФ осужденной его платить не придется, так как преступление она совершила впервые, возместила причиненный ущерб, а потерпевший ее простил.