За семь лет по Крымскому мосту проехали более 29 млн транспортных средств

Мост был торжественно открыт 15 мая 2018, а 16 мая в 5.30 было запущено регулярное движение легковых автомобилей.

«За весь период эксплуатации транспортного перехода через Керченский пролив по нему проехало порядка 29,490 млн транспортных средств в обе стороны», — сообщили в день годовщины открытия моста в ФКУ «Упрдор «Тамань».

Длина Крымского моста — 19 км. Он соединяет Керченский полуостров Крыма с Таманским полуостровом Краснодарского края.

Сейчас на подъездах к мосту продолжают действовать повышенные меры безопасности — все транспортные средства и багаж пассажиров подлежат проверке. В целях снижения времени досмотра Упрдор «Тамань» рекомендует не отягощать поездку чрезмерным количеством багажа и компактно упаковывать его, чтобы обеспечить быструю выгрузку для досмотра.

Для проезжающих через Крымский мост работает телефон горячей линии СИЦ Минтранса России: +7 (499) 495-00-11.