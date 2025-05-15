В «Новом Херсонесе» будут с размахом фестивалить все лето

С 25 мая по 28 сентября на территории Музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе пройдет «Большой фестиваль искусств в Херсонесе».

Пресс-служба Министерства культуры РФ анонсировала, что это будет «масштабная демонстрация лучших образцов российского исполнительского искусства».

Основными площадками фестиваля станут открытая сцена «Грифон Арена» на 1200 зрителей, и Камерный зал на 400 мест.

Запланировано проведение 25 фестивальных мероприятий. Проект объединит драматические и музыкальные театры, симфонические оркестры, хоры, классические камерные ансамбли, народные оркестры, национальные коллективы. Среди участников: Государственный академический центральный театр кукол им.Образцова, Государственный академический русский народный хор им.Пятницкого, Государственный академический ансамбль танца «Вайнах», Московский академический театр танца «Гжель» и многие другие.

Начнется фестиваль 25 мая концертом под открытым небом. На сцену «Грифон Арены» выйдут: Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением народного артиста Российской Федерации Валерия Полянского, Сводный хор Крымской митрополии, Большой детский хор Севастополя и возглавляющий Севастопольский оперный театр заслуженный артист Российской Федерации бас Ильдар Абдразаков.

В блоке мероприятий, запланированных на 12-15 июня, примут участие: Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» и джазовый оркестр Георгия Гараняна «Мелодия», а также Московский губернский театр со спектаклем «Маленький принц» и концертной программой «Территория музыки».