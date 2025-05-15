Тест по русскому языку смогли сдать 27 из 1762 детей мигрантов

Тестирование по русскому языку не прошли 82% несовершеннолетних иностранных граждан, желающих учиться в российских школах и заявивших об этом. Теперь они не смогут быть зачислены в российские школы. Такая информация опубликована на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

В сообщении говорится, что Рособрнадзор провел мониторинг и подвел первые итоги тестирования по русскому языку. Речь идет о тестирование на владение русским языком для несовершеннолетних иностранных граждан, планирующих учиться в российских школах, в соответствие с положением, введенным с 1 апреля 2025 года.

Согласно приведенным данным, в настоящее время тестирование проводится в 2 356 организациях. Всего было подано 1 762 заявления, 81 % заявителей было отказано в принятии документов по причине предоставление неполного пакета документов, отсутствия свободных мест в образовательных организациях, а также установления недостоверных сведений в поданных документах.

В результате к тестированию оказались допущены 335 иностранных граждан, 44 уже приняли участие в тестировании, из которых только 27 чел (61%) справились с заданиями, остальные не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком.

«Первые итоги показали, что новый порядок зачисления иностранных граждан в российские школы позволяет регулировать вопрос обоснованности приема в школы иностранных граждан», – говорится в информации ведомства.

Там же сообщается, что за прошедший период тестирование проводилось в десяти субъектах Российской Федерации. Варианты заданий разрабатываются с учетом уровня обучения в каждом классе общеобразовательной школы, начиная с 1 по 11 классы.

Так, тестирование для поступления в 1 класс проводится только в устной форме.

Со 2 класса вводятся задания на проверку навыков чтения и письма, соответственно тестирование проводится в устной и письменной форме.

А что у нас?

В Севастополе выбрали пять школ для тестирования детей мигрантов. Предварительно предполагалось, что пройти тест захотят десяток детей. Однако, как сообщили «Севастопольской газете» в городском департаменте образования, с 1 апреля 2025 года было принято всего два заявления. Документы для приема в школу были предоставлены родителями (законными представителями) и соответствовали требованиям.

Один ребенок успешно сдал тест 30 апреля. Семья второго выбрала датой тестирования — 18 июня.