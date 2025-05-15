Просят благоустроить территорию 10-й батареи

Такое обращение участники мероприятия по подъему Крепостного флага России на укреплениях 10-й береговой батареи направили губернатору города Михаилу Развожаеву.

Флаг поднимали 12 мая. Обращение составлено от имени Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Севастополе. Как и сама церемония подъема Крепостного флага, обращение имеет целью привлечь внимание руководства города и общественности к теме сохранения легендарной 10-й батареи — участницы двух оборон города.

«Участники мероприятия поддерживают Ваше предложение о создании на территории заброшенных батарей новых выставочных пространств, установку камер видеонаблюдения и усиление патрулирования локаций, высказанные в вашем телеграм-канале 5 мая 2025 года. Данное замечание, к сожалению полностью относится к легендарной 10-й береговой батарее, созданной А.В.Суворовым еще до основания Севастополя, месту боевой славы Севастопольской крепости», — сказано в обращении.

По словам его составителей, в настоящее время батарея оказалась в центре нового морского фасада и масштабного строительства новых локаций Севастополя — культурного кластера на мысе Хрустальном, Нового Херсонеса, Мемориала к 100-летию завершения Гражданской войны на Юге России.

«Просим рассмотреть первоочередную возможность проведения на территории батареи реконструкции и благоустройства, приспособление объекта культурного наследия для современного использования. В частности, для создания на ее территории военно-исторического общественного пространства, установки макетов артиллерийских орудий, по опыту других городов-крепостей России, как символа воинского подвига защитников Севастополя», — читаем дальше.

Далее говорится, что масштабные работы по созданию новых объектов и уже проводимое благоустройство прилегающих к 10-й береговой батарее территорий диктует необходимость решения вопроса о ее судьбе и созданию достойного истории Севастополя общественного пространства.

«Региональные отделения РВИО и Русского географического общества и ФИЦ ИнБЮМ имени А.О.Ковалевского РАН создали АНО Культурно-выставочный центр «Севастопольская крепость», которое готово включиться в работу по обсуждению будущего облика 10-й береговой батареи, выступить оператором создания экспозиции в казематах укрепления и проведения различных общественно-патриотических мероприятий», — резюмируется в обращении.