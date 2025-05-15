Население Севастополя сократилось

На 1 января 2025 года в городе федерального значения проживало 558 302 человек. Из них — горожан — 516 792, сельских жителей — 41 510.

За год население всего Севастополя сократилось, но незначительно (-3072 человека — это чуть больше половины процента от количества жителей на 1 января 2024 года). Интереснее данные по муниципальным округам. Больше всего население сократилось в Балаклаве (-1,5%) и в Ленинском МО (-1%). А вот Андреевский муниципальные округ — единственный, где жителей стало больше — аж на 15 человек.

Главная причина сокращения населения — естественная — умерших почти в два раза больше, чем родившихся. И для мигрантов Севастополь уже не столь привлекателен. В 2024 году сюда приехали жить 18 055, а уехали из города 18 637 человек.

Мужчин-севастопольцев — 265 161 (47,5%), соответственно, 293 141 (52,5%) — женщин. За год эта пропорция не изменилась.

Опубликованы данные и по Республике Крым. На 1 января 2025 года там проживало 1 902 249 человек — на 7 250 человек меньше, чем годом ранее (-0,4%). Городское население — 50,1%, сельское — 49,9%, причем количество селян в Республике Крым уже несколько лет растет.