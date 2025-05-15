На водителя троллейбуса напал мужчина с перцовым баллончиком

В депо на ул.Горпищенко рано утром пытался проникнуть нетрезвый мужчина, чтобы объяснить, как нужно водить троллейбусы.

На пульт централизованного наблюдения управления вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал из троллейбуса — сработала кнопка тревожной сигнализации. К троллейбусному депо на ул.Горпищенко незамедлительно прибыл наряд группы задержания. Водитель троллейбуса рассказал, что дебошир приехал к депо еще в пять утра, попытался проникнуть на территорию и требовал разобраться с водителями, которые, якобы неправильно управляют общественным транспортом. Потом нетрезвый мужчина дождался выезда на маршрут первой машины, встал на пути и угрожал водителю троллейбуса физической расправой. В ходе конфликта он распылил в лицо водителя перцовый аэрозоль.

Хулиганил 37-летний местный житель. Он задержан и доставлен в районный отдел полиции. Кроме того, росгвардейцы до приезда медиков оказали водителю доврачебную помощь.