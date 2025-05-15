Два жителя Севастополя задержаны по подозрению в госизмене

Один из задержанных был завербован напрямую, а второго завербовал ранее завербованный агент СБУ.

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела в отношении двух жителей Севастополя, которые подозреваются в государственной измене.

Установлено, что 53-летний мужчина был завербован представителем Службы безопасности Украины (СБУ) через мессенджер «Телеграм» для содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

По заданию СБУ мужчина изъял из тайника на городском кладбище мобильный телефон для конспиративной связи и начал собирать и передавать сведения разведывательного характера о местах дислокации на территории Севастополя вооружения и военной техники для определения подходящих целей и нанесения по ним огневого поражения.

Второй задержанный — 51-летний житель города был завербован уже разоблаченным агентом СБУ. Мужчина также собирал сведения об объектах ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации. Информация была передана иностранной разведке для нанесения ракетных ударов.

По месту жительства агент хранил компоненты самодельного взрывного устройства: два брикета взрывчатого вещества иностранного производства на основе гексогена общей массой более килограмма, электродетонатор и радиоуправляемое исполнительное устройство.

Следственным отделом УФСБ в отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела по статье «Государственная измена», максимальное наказание по которой — пожизненное лишение свободы. Оба задержанных заключены под стражу на два месяца.