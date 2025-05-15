Активизировались дистанционные мошенники!

За одни сутки пять жительниц Севастополя стали жертвами обмана и потеряли в общей сложности около 780 тысяч рублей.

Молодые девушки 19-20 лет поверили обещаниям легкого заработка в интернете. Для «инвестиций» они перечислили злоумышленникам 320 тысяч рублей.

35-летняя женщина пыталась сдать квартиру и попалась на уловку мошенника, выдававшего себя за военного. Он выманил у нее 215 тысяч рублей под предлогом «оформления командировочных документов».

81-летняя пенсионерка лишилась 230 тысяч рублей, поверив «сотруднику Центробанка». Он пообещал ей «социальные выплаты», но для их получения нужно было перечислить свои сбережения на «безопасный счет».

Пресс-служба УМВД России по Севастополю призывает не верить сказкам о легком заработке и не переводить деньги под диктовку. Вы можете потерять всё!