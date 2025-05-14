Водители продали две фуры чужого картофеля

В дежурную часть Железнодорожного отдела полиции в Симферополе поступило заявление руководителя компании, занимающейся оптовой продажей овощей и фруктов. Он купил картофель во Владивостоке на сумму более трех миллионов рублей, для транспортировки в Крым нанял индивидуального предпринимателя, специализирующегося на грузоперевозках, из Ростовской области. Груз доставили в Симферополь, но пока заказчик определялся с местом выгрузки, две фуры куда-то пропали, а их водители перестали выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Водители —ростовчане отец и сын пояснили, что пока ожидали разгрузки, решили уехать в Ростов и там продать чужой картофель. Вырученные 800 тысяч рублей они потратили на собственные нужды.

Один из водителей арестован, второму избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Оба — фигуранты уголовного дела по статье «Кража», сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.