«Виноградный экспресс» будет ходить и из Симферополя

Туристический поезд, знакомящий своих пассажиров с винодельнями Крыма, расширился новыми маршрутами. Теперь, кроме рейсов из Севастополя, поезда «Виноградного экспресса» будут отправляться из Симферополя в Инкерман и Евпаторию. Такая информация заявлена на официальном сайте компании «Гранд Сервис Экспресс».

На западном побережье Крыма интересующимся виноградарством и виноделием клиентам предложат посетить в сопровождении гидов и сомелье винодельню, устричную ферму и пивоварню, на которой налажено производство виноградного пива. Посещение будет сопровождаться не только рассказом, но дегустацинй и рассказывают об истории крымского виноделия.

В программе – посещение виноградников, мастер-классы по вину, знакомство с местной продукцией.

Расписание рейсов и маршрутов «Виноградного экспресса» летом 2025 года:

Севастополь – Бахчисарай – Инкерман – Севастополь

07, 14, 21, 28 июня; 05, 12, 19, 26 июля; 02, 09 августа

Симферополь – Инкерман – Симферополь

08, 15, 22, 29 июня; 06, 13, 20, 27 июля; 03, 10 августа

Симферополь – Евпатория – Симферополь

13, 20, 27 июня; 04, 11, 18, 25 июля; 01, 08 августа

В свой первый рейс «Виноградный экспресс» отправился 7 июля 2024 года.